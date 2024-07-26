Kars'ta ticari taksiyle 'fuhuş' operasyonu

Kars’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 6’sı yabancı uyruklu kadın ile 1’i kadın 6 organizatör olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Müşteri olarak taksiyle operasyona giden polis ekipleri 6 yabancı uyruklu kadını kurtardı, gözaltına alınan organizatörler ise mahkemeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:10
Kars'ta ticari taksiyle 'fuhuş' operasyonu
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından fuhuş suçunun tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda yabancı uyruklu kadınları gazinoda konsamatris olarak çalıştırdığı ve gazino eklentisinde bulunan konaklama tesisinde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen gazinoya 9 ekip ve 29 personel ile "Taksi-1" operasyonu düzenlendi.

"OPERASYONA TİCARI TAKSİYLE GİTTİLER"

Fuhuş çetesini çökertmek için operasyona ticari taksi ile giden polis ekipleri yaptıkları şok baskınla fuhuş çetesini suçüstü yakaladı. İnsan ticareti yapan kadın B.B. ve V.Ş., Ç.Ş., R.Ş, A.K, E.B, ile burada konsamatris olarak çalıştırılan 1’i İran, 5’i Azerbaycan uyruklu kadın yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

"GAZİNO VE EKLENTİLERİ DİDİK DİDİK ARANDI"

Polis ekiplerince gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 simkartlı cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkole ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu.

Operasyonda, zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü teslim edildi.

İnsan ticareti yaptığı belirlenen 1’i kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Arpaçay Adliyesi’ne sevk edildi.


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