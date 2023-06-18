Taksim'de ilginç anlar! Maskeli ve oyuncak silahlı kızların eğlencesi kötü bitti

Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 18.06.2023 - 11:34

Taksim Meydanı’nda çığlık ve cadı maskesi takıp kostümlerle dolaşan iki kadın, ellerindeki oyuncak silahla turistleri ve yurttaşları korkuttu.

Bağcılar’dan geldiklerini ve kendi aralarında video çektiklerini söyleyen kadınlar, meydanda dolaşan turist ve yurttaşlara oyuncak silahlarını doğrulttu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Turistleri ve yurttaşları korkutup rahatsız eden iki kadını sivil asayiş ekipleri durdurdu. Polisin durdurmasıyla maskelerini çıkaran kadınlar, "Video çekiyoruz’’ diyerek kendilerini savundu.

Kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.