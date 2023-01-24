İstanbul'da tarih aynı, manzara farklı: 'Kuraklıktan korkuyoruz'

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 14:12

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 14:12

Geçen yıl 24 Ocak’ta İstanbul beyaz örtüyle kaplanmış, yoğun kar yağışı şehrin birçok ilçesinde olumsuzlukların da yaşanmasına neden olmuştu. Kar yağışı etkisini gösterdiğinde yolda mahsur kalan yurttaşlar camilerde misafir edilmiş, birçoğu yolun ortasında bıraktığı aracının içinde uyumak zorunda kalmıştı.

1 yıl önce trafiğin durduğu, her yerde üstü karla kaplı araçların bulunduğu İstanbul'a bu yıl henüz beklenen kar yağmadı. 24 Ocak 2022’de eksi 3 derece ölçülen hava sıcaklığı ise bugün 11 derece.

Geçen yıl şehri etkisi altına alan karın ardından, olumsuzlukların yaşandığı noktalarda 1 yıl aradan sonra durum olağan akışında seyretti. 2022’de, Mahmutbey’de araçların kontak kapattığı manzara, yerini trafiğe rağmen seyir halinde olan araçlara bıraktı.

BU YIL MANZARA FARKLI

Geçen yıl Basın Ekspres yolunda kara saplanan araçlarını temizleyenler varken, bu yıl aynı yolda durabilen araç görülmedi.

İstanbul’da hava sıcaklığının beklentilerin üstünde seyretmesi kar yağışı beklentisini de azalttı ancak son günlerde yaşanan ani hava değişimleri İstanbul'a kar geliyor mu? sorusunu da beraberinde getirdi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Cuma günü itibariyle Trakya’nın kuzey kesimlerine, İç Anadolu Bölgesi’ne, Doğu Anadolu Bölgesi’ne kar ihtimalinin olduğunu ancak İstanbul’da kar yağışı için biraz daha beklenilmesi gerektiğini söyledi.

"AYNI ŞEYİ YAŞAMAKTAN KORKUYORUM"

Bağcılar’da yaşayan ve geçen sene yağan karda mağdur olan Erdal Çelik, "İSTOÇ’tan evime saat 06.00’da çıktım, saat gece 03.00’te anca gelebildim. Aracımı da getiremedim, aracım İSTOÇ’un orda kaldı. Sabah gittiğimde aracımın üstü komple kardı. Yollar kilitti. Aynı şeyi yaşamaktan korkuyorum. Daha önce ben hiç böyle bir şey yaşamamış, görmemiştim. Bundan önce de kar yağıyordu" dedi.

Arnavutköy’deki kar yağışına tanıklık eden Engin Şanlı da, "Arnavutköy 1 metre kar oldu. Buralar geçen sene komple kapalıydı. Bu sene yağmur bile yağmıyor. Herkes camide kaldı, biz kalanları petrole de aldık. Yine de karı dört gözle bekliyoruz inşallah yağar" diye konuştu.

"KURAKLIKTAN, SU SIKINTISINDAN KORKUYORUZ"

Bağcılar’da yaşayan Hüsne Kaplan ise, "Geçen sene daha güzeldi bu sene kar yok. Kuraklıktan, su sıkıntısından korkuyoruz. İnşallah hayırlısıyla kar yağar, bekliyoruz. Kar yağsa, mevsimler yerinde olsa daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"LA NİNA KURAKLIK VE YAĞIŞLARIN OLMAMASI ŞEKLİNDE ETKİLİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan da bu sene kar yağışının görülmemesiyle ilgili, şöyle konuştu:

"Kış ortalaması olarak düşündüğümüzde geçen seneye oranla daha kurak bir kış, yani yağışların daha az olduğu bir kış dönemi geçiriyoruz. Sadece kar değil, yağmur olarak da beklenen yağışlar da bu sene az oldu. Nitekim aralık ayında biz son 52 yılın en sıcak kış dönemini yaşadık. Yağışlar da bu şekildeydi, yüzde 52 oranında ortalamaya göre daha azdı. Bunu sadece iklim değişikliğine bağlamak da çok doğru değil. Çok uzun yıllardır biz iklim değişiminin içindeyiz. Son 3 senedir kuraklığımızı tetikleyen başka bir süreç daha var.

Bu da La Nina süreci. La Nina Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşen bir olay, belki bizden çok uzakta Pasifik Okyanusu’ndaki sıcaklık değişimini anlatıyor ancak bu önce Avrupa’yı sonra da dolaylı olarak bizim ülkemizi de etkiliyor. Bizim ülkemizi kuraklık, yağışların az olması şeklinde etkiliyor. La Nina süreci bittiğinde yağışların biraz daha normale dönme ihtimali var. İklim değişikliği sebebiyle zaten ortalama sıcaklıklarda bir artış söz konusu. Ne yazık ki buna bağlı olarak da ekstrem olaylar artıyor."

"İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEK GEREKİYOR"

Dr. Öğretim Üyesi Demirhan, "Bütün Türkiye genelinde biz bu kuraklık sürecini yaşıyoruz. Cuma günü itibariyle sıcaklıkların biraz daha düşmesiyle beraber Trakya’nın kuzey kesimlerine, İç Anadolu Bölgesi’ne, Doğu Anadolu Bölgesi’ne kar ihtimali ortaya çıkıyor. İstanbul’da Cuma günü yağmur bekleniyor. Kar yağışının İstanbul’da olması için biraz daha beklememiz gerekebilir" dedi.