İstanbul'da TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada, yardım etmek için duran motosikletli ve cip sürücüsüne başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir cip ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hasarlı kazaya karıştı. Olayı gören motosiklet sürücüsü A.S. ve otomobilin sürücüsü yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu.
Kazanın ardından sürücüler henüz yaşadıkları şoku atlatamadan, başka bir otomobil, kaza alanını fark edemeyerek yol kenarındaki kişilere ve araçlara çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. ,
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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