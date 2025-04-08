Tekirdağ'da feci kaza... İki servis çarpıştı: 18 yaralı!
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 işçi yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaza, Çerkezköy-Çorlu Yolu Veliköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB istikametinden çıkan Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi ışıklarda çarpıştı.
18 İŞÇİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle iki minibüs de savrulurken, çok sayıda işçi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleriyle itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri sıkıştıkları yerden kurtarırken 112 ekipleri de olay yerinde ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye sevk etti.
18 işçi yaralanarak ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan incelemenin de sürdüğü öğrenildi.
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