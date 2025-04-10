Hakkari'de feci kaza... Otobüs ile tanker kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:37

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:37

Hakkari-Van karayolu Dikilitaş mevkiinde saat 09.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden otobüs ile karşı yönden gelen yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.