Hakkari'de feci kaza... Otobüs ile tanker kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Van yönüne doğru giden otobüs ile yakıt tankeri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de feci kaza... Otobüs ile tanker kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:37

Hakkari-Van karayolu Dikilitaş mevkiinde saat 09.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden otobüs ile karşı yönden gelen yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #hakkari #kaza #otobüs #Tanker

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