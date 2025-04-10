Hakkari'de feci kaza... Otobüs ile tanker kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Van yönüne doğru giden otobüs ile yakıt tankeri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari-Van karayolu Dikilitaş mevkiinde saat 09.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden otobüs ile karşı yönden gelen yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada, tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- Bakın İstanbul'da kim 'Escobar' düzeni kurmuş!
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- CHP ile AKP arasında dev fark!
- CHP'den, Erdoğan'ın o sözlerine jet yanıt!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- Mahir Polat için ev hapsi kararı
- TBMM'de 'fıkra' gerginliği: Bekir Bozdağ çileden çıktı!
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- CHP'li isim saat verip, çağrıda bulundu!