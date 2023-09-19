İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:19
İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan şüpheliler tespit edildi.

Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Küçükçekmece'de 7 ayrı adreste 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 kişinin de ilgili birime teslim edildiği öğrenildi.


 


Player Alanı
Terör örgütü Terör PKK/KCK pkk Operasyon

İlgili Haberler

AKP'li Külünk’ten Ali Erbaş’a zor sorular: FETÖ ve PKK vurgusu

AKP'li Külünk’ten Ali Erbaş’a zor sorular: FETÖ ve PKK vurgusu
3 PKK terror members surrender at Turkish border post

3 PKK terror members surrender at Turkish border post
Mersin'de PKK, IŞİD ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de PKK, IŞİD ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunan Haberler