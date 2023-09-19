İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan şüpheliler tespit edildi.
Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Küçükçekmece'de 7 ayrı adreste 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 kişinin de ilgili birime teslim edildiği öğrenildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- 2028’de de yok!
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Gizemli bir güç Ay'da su üretiyor; bu nasıl oluyor?
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- İYİ Parti'den yeni 'ittifak' açıklaması!
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday