İstanbul’da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 5 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:55
İstanbul’da terör operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edild

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


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