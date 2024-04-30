İstanbul’da terör operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul’da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 5 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edild
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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