Şırnak’ta 'terör' operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, IŞİD terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:46
Şırnak’ta 'terör' operasyonu: 15 gözaltı
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Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı olmak üzere 11’i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birime teslim edilirken, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.


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