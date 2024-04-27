Kilis'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:40
Kilis'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M. Demirışık köyü yakınlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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