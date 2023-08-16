İstanbul'da toplu taşımaya yeni tarife: Temassız ödeme 60 TL'yi buldu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:18

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:35

Artan maliyetler ve akaryakıta gelen zamlarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta zorunlu olarak ulaşım ücretlerine zam yaptı. İBB, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ücreti metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak belirledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 26 Ekim 2022’de alınan kararla İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların, toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi kabul edilmiş toplu ulaşımda diğer ödeme yöntemlerinin yanı sıra kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla ödeme yöntemi de geçerli hale gelmişti.

Temassız ödeme yöntemi, İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla uygulanmaya başlamıştı.

OTOBÜSTE 15 TL, METROBÜSTE 37.75 TL

Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle, tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL olmuştu. Kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ise bu ücretlerin, metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak yansıtıldığı görüldü.

Yolcular, fiyat farkı konusundaki şikayetlerini dile getirdi. İBB'den, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yöntemi ile ilgili kararın ve ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisi verildi.

"ÜCRET ÇOK FAZLA"

Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22 lira gibi, benden 60 TL aldı. 60 lira bayağı yüksek" dedi.

"KOLAYLIK OLACAKTI"

Otobüs bekleyen Fatih Akyürek, "Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. 20 lira ise 40 lira alıyor. Ne alakası var ki, kredi kartı da normal geçiş de aynı olmalı. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle. Ücret çok fazla. Ben şu anda işsizim, sürekli hastaneye gidip geliyorum, nasıl altından kalkacağım bu ücretin, ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.