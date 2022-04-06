İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam gelmişti: İBB'den ilk açıklama

06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:31

Mart ayından bu yana İBB'nin ulaşıma zam talebiyle toplanan UKOME'de oybirliği ile yüzde 40 zam kabul edildi.

UKOME, ek zam talebiyle üçüncü kez toplanırken İstanbul için ulaşıma beklenen zam geldi. Toplu ulaşım ücretleri yüzde 40 artarken elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruş oldu. Taksi kısa mesafe 28 liraya çıktı.

İMAMOĞLU: 'KINIYORUM'

23 Mart ve 4 Nisan'da tarihli toplantılarda İBB'nin toplu taşımaya yüzde 50 zam teklifi oyçokluğuyla reddilmişti.

Ret kararından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"İHTİYAÇ OLDUĞU ZATEN ORTADA"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, üçüncü toplantıda zam talebinin kabul edilmesine ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun" dedi.

Ongun, mart ayından bu yana üçüncü kez zam gündemiyle toplanan UKOME'de yüzde 40 zamma ilişkin herkesin anlaştığını belirtti.

"Geçen sefer belediyenin ve esnafların zam talebi yüzde 50 idi. Bunun karşılığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'ye yüzde 18, diğerlerine de yüzde 32 önermişti. Doğal olarak bizim teklifi oylamaya sunduk ve reddettiler" diyen Ongun, "O yüzde 50'lik bir artıştı" dedi.

Esnafın zor durumunda olduğunu ifade eden Ongun, "Tekrar masaya oturuldu. Pazarlıklar yapıldı ve yüzde 40'ta herkes anlaştı" dedi.

TOPLU TAŞIMA TARİFESİ NE KADAR OLDU?

UKOME'de kabul edilen yeni toplu ulaşım tarifesi şöyle:

OTOBÜS TARİFESİ

Tam akbil 5,48 TL'den 7,67 TL'ye

Öğrenci akbil 2,67 TL'den 3.74 TL’ye

Öğretmen akbil 3,92 TL'den 5,49 TL'ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

METROBÜS TARİFESİ

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3,92 TL'den 5,49 TL'ye,

En uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11,38 TL'ye

Öğrenci kısa mesafe ücreti 1,73 TL'den 2,42 TL'ye,

En uzun mesafe öğrenci bileti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4,46 TL'den 6,24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2,44’ten 3,39 liraya yükseldi.

MARMARAY'A DA ZAM GELDİ

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye,

Tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye

Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2,67 TL iken 3.74 TL’ye

Tam parkur öğrenci ücreti ise 5,48 TL'den 7,67 TL'ye

Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3,92'lik kısa mesafe ücreti 5,49 TL, 8,45 TL'lik tam parkur ücreti 11,83 TL'ye çıkarıldı. Bir geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye fırladı.

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9,8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3,75'ten 5,25'e TL’ye

Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye

Personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye

Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7,25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.