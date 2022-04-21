İstanbul'da toprağa gömülü halde 170 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ormanlık alanda toprağa gömülü halde 170 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu toprağa gömen 3 kişi suçüstü yakalanırken operasyonda toplam 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Büyük bölümü ormanlık alanda toprağa gömülü halde olmak üzere 45 kilo 850 gram Afyon sakızı, 71 kilo 750 gram eroin, 5 kilo Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan 48 kilo 250 gram asetik anhidrit ele geçirildi.
Operasyonlarda, 3 kişi uyuşturucuları toprağa gömerken suçüstü olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler H.S., A.S., T.G., E.B., B.Ş., G.B., Y.Y., H.Y., H.B., C.K., S.K., C.D., E.D. ve yabancı uyruklu Z.M. ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyon anları ve toprağın kazılarak uyuşturucu maddelerin çıkarıldığı anlar polis kameralarına yansırken ele geçirilenler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.
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