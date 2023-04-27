İstanbul'da trafiğe yağış etkisi: Yoğunluk yüzde 75'e çıktı!
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğunu da artırdı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı.
İstanbul'da gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.
Yağışın etkisiyle erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu, artarak devam etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 75 olarak ölçüldü.
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