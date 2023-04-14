İstanbul'da trafiğinde 'ara tatil' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:13

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:14

Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı.

YÜZDE 70'İ AŞTI

İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibarıyla yüzde 71’e yükseldiği görüldü.

İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.