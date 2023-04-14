İstanbul'da trafiğinde 'ara tatil' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı
İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibarıyla yüzde 71’e çıktı.
Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı.
YÜZDE 70'İ AŞTI
İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibarıyla yüzde 71’e yükseldiği görüldü.
İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.
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