İstanbul'da trafiğinde 'ara tatil' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı

İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibarıyla yüzde 71’e çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:13
İstanbul'da trafiğinde 'ara tatil' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı
Abone Ol google-news

Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı.

YÜZDE 70'İ AŞTI

İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibarıyla yüzde 71’e yükseldiği görüldü.

İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.


ara tatil ramazan ramazan bayramı Trafik trafik yoğunluğu

İlgili Haberler

Maltepe'de vinç yangını: D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

Maltepe'de vinç yangını: D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu
Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı
Son Dakika: Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Son Dakika: Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler