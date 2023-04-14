Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 13 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:29
Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı
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Burdur'da dün saat 17:15 sıralarında Bucak ilçesi Kent Ormanı kavşağında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 07 AOB 324 plakalı otomobil ile 15 EB 324 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan İ.F.S., S.S., E.C., A.A., H.Ç., N.A., B.C., Z.E.C., A.K.Ç., E.S.Ç., Z.C., R.Ç., Ö.B.A. kontrol amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 



Burdur trafik kazası

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