İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 90!
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Karayollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Etiketler: #Trafik #trafik yoğunluğu #İstanbul
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