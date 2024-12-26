İstanbul trafik çilesi: Yağmur ve iş çıkışı trafiği durdurdu!
İstanbul'un trafikteki durumu bir kez daha çileye dönüştü! İş çıkış saatiyle birleşen yoğun trafik, bir de yağmurla birleşince adeta sabır sınavı halini aldı. İBB verilerine göre, iki yakada da trafik adeta durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk %87'ye, Avrupa Yakası'nda ise %85'e ulaştı.
Megakent İstanbul'da, iş çıkış saatine denk gelen yoğun trafik, yağmurla birleşince adeta çileye dönüştü. İstanbul'un iki yakasında da trafik adeta durma noktasına geldi, İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 87 seviyelerine ulaştı.
20 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul'da, iş çıkışı saatleri ve kötü hava koşulları, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. D-100 ve TEM gibi ana arterlerde araçlar neredeyse adım adım ilerliyor.
Anadolu Yakası: Trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı.
Avrupa Yakası: Yüzde 85 seviyelerinde yoğunluk gözlemlendi.
YAĞMUR TRAFİĞİ DAHA DA ZORLAŞTIRDI
Günün erken saatlerinde başlayan yağmur, akşam iş çıkışında yoğunluğu katladı. Toplu taşıma duraklarında bekleyen yolcuların da etkisiyle yollardaki hareketlilik daha da arttı.
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