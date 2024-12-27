Ordu’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Ordu’nun 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Gülyalı ilçesi Ordu-Giresun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ö.’nün kullandığı 70 ABR 337 plakalı bisküvi yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet D. yönetimindeki 61 FR 671 plakalı Honda CR-V marka cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail G.’nin kullandığı DO 719 BE plakalı Volkswagen Touran otomobile çarptı.
LÜKS CİP KAĞIT GİBİ EZİLDİ
Kazanın etkisiyle Honda CR-V marka cip, 2 aracın arasında sıkışarak kağıt gibi ezildi, ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı. Kazanın etkisiyle cipin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz D. Dursun Ali D. ve Celal D. yaralandı. Kazada, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hanım G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ordu’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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