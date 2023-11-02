İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'ı buldu
Sağanak yağışın da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu mesai saatinin bitimiyle birlikte arttı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90'ı bulurken Anadolu Yakası'nda ise yüzde 95'e ulaştı.
İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için öğle saatlerinde verdiği kuvvetli sağanak uyarısından sonra yağmur etkisini göstermeye başladı.
Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı.
İBB'nin trafik haritasına göre saat 17.46'da trafik yoğunluğu yüzde 89'e çıktı.
Öte yandan Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90'a ulaşırken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 85'e ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Gazeteciler hakkında karar
- 'Kendisinden çok...'
- Sigaraya kasım zammı
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...