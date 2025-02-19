İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı!
İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90 olarak ölçüldü. Yağış kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Şehir merkezinde ise yağış henüz tam anlamıyla başlamış değil.
İstanbul'da, kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90 ölçüldü.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 çıktı.
AKŞAM TRAFİĞİ ERKEN BAŞLADI
İstanbul’da öğle saatlerinden bu yana kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kentteki trafik yoğunluğu saat 16.40 itibarıyla yüzde 90’a ulaştı.
EN AZ 3 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, kar yağışının İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul'da yarın kent genelinde okullar tatil edildi. Vali Gül tarafından yapılan açıklamada, "Kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.
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