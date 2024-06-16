İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü
İstanbul'da bayramın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 15 seviyelerine düştü.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenlerin şehir dışına çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk azaldı.
Kurban Bayramının ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 15 seviyelerine düştü.
Otoyol ve şehir içindeki ana caddeler bomboş kaldı.
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