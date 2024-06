Uzmanından bayramda 'et tüketimi' uyarısı: Bunları yapmayı unutmayın!

16 Haziran 2024 Pazar, 11:14

















İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Kurban Bayramı’nda et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Bektaş, “Fazla et tüketildiği zaman homosistein denilen bir toksit madde vücutta fazlalaşıyor. Bu da damar sağlığını bozuyor. Kalp-damar hastalığı ve inme riskini artırıyor. Eğer çok fazla miktarda et tüketildiyse, sonraki öğünde bol miktarda su içmek, yeşillik ve yoğurt tüketmek iyi gelebilir. Böylece hem sindirim rahatlar hem de vücuttaki yük azalır” dedi.