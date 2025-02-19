İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
İstanbul’da hafta ortasında trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine çıktı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, haritada bazı yollar kırmızıya boyandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah ve akşam saatlerinde kentin birçok noktasında yoğunluk yaşandı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan bölgelerinde araçlar güçlükle ilerledi.
Anadolu ile Avrupa Yakası arasındaki geçişlerde de yoğunluk dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb #trafik yoğunluğu
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