İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:54

İstanbul'da cuma akşamı artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkisinde trafik durma noktasına geldi.

Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.


Etiketler: #trafik yoğunluğu #Trafik #İstanbul

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