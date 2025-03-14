İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
İstanbul'da cuma akşamı artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkisinde trafik durma noktasına geldi.
Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Etiketler: #trafik yoğunluğu #Trafik #İstanbul
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