Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a trafikte saldırı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 19:11

Güncelleme: 07.03.2025 - 19:11

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır sosyal medya hesabından paylaştığı video ile trafikte saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakır, söz konusu olayın İstanbul'dan Ankara'ya otobanda giderken gerçekleştiğini belirtti. Bakır ayrıca İçişleri Bakanlığı'nı gönderiye etiketleyerek, "Benim hakkımda Devlet silahlı yakın koruma kararı var ama İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Başka sözüm yok" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR"

Saldırıda bulunan şahsın çok sayıda sabıkası çıktığını da belirten Bakır, şunları kaydetti:

"İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken, Kaynaşlı’ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti. Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı. Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar! Videoyu izleyin!"