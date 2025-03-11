Hyundai Motor Türkiye'den Trafikte Daha Çok Kadın projesi: Eğitimler başladı...
Hyundai Motor Türkiye, kadın sürücüleri trafiğe çıkmaya cesaretlendirmek için 'Trafikte Daha Çok Kadın' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda profesyoneller tarafından verilen eğitimler, birkaç farklı etaptan oluşuyor ve eğitim sonunda katılımcılara sertifika veriliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, ehliyeti olmasına rağmen trafiğe çıkmaya cesaret edemeyen kadın sürücülerin, yola çıkmalarını teşvik eden önemli bir projeye imza attı.
Women Drivers Network (Kadın Sürücüler Ağı) ile yapılan işbirliği kapsamında, kadın sürücülere güvenli sürüş eğitimleri düzenlenerek kadınların trafikte kendilerine güven kazanmaları sağlanıyor.
EĞİTİMLER VERİLİYOR
Profesyoneller tarafından verilen eğitimler, birkaç farklı etaptan oluşuyor ve eğitim sonunda katılımcılara sertifika veriliyor.
Şirket, kendi şirket çalışanlarının da katılımıyla projenin ilk eğitimini gerçekleştirdi. Projenin temel hedefi, toplumda kadın sürücülere öz güvenle otomobil kullanmaları için yanlarında olmak.
Projenin yüzü olarak oyuncu Akasya Asıltürkmen ile çalışan şirket, daha güvenli otomobil kullanmak isteyen kadınları bir araya getirdi. Şirket, kadınların sürüş tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda daha öz güvenli ve bilinçli sürücüler yetiştirmeyi de amaçlıyor.
Şirket, projeyle, kadın sürücülere trafikte daha fazla özgürlük ve özgüven aşılarken yanlarında da önemli bir gücün olduğunu hissettirmek istiyor.
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