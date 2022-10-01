Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Malatya'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt'a bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan E. ve Yasin D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'
- İşte Akşener'in çıkışının şifreleri
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı