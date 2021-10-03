İstanbul'da tramvay hattında arıza: Seferler durdu

03 Ekim 2021 Pazar, 23:27

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamıyor.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.