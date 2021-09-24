İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi

24 Eylül 2021 Cuma, 10:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında İstanbul’da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış etkili olmuştu.

Olumsuz hava koşulundan kurtulmak isteyen köpek kendisini ilk önce tramvay durağına attı, daha sonra da gelen ilk tramvaya binerek insanlarla birlikte yolculuk yaptı.

Sevimli köpeği tramvay koltuğunda gören yurttaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.



