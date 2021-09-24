İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi
İstanbul’da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Yurttaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o anları da kayda alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında İstanbul’da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış etkili olmuştu.
Olumsuz hava koşulundan kurtulmak isteyen köpek kendisini ilk önce tramvay durağına attı, daha sonra da gelen ilk tramvaya binerek insanlarla birlikte yolculuk yaptı.
Sevimli köpeği tramvay koltuğunda gören yurttaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.
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