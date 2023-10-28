İstanbul'da tramvay raydan çıktı... Seferler normale döndü!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:51

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:10

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar T1 seferini yapan tramvay saat 09.00 sıralarında Beyazıt durağında raydan çıktı.

Teknik arıza nedeniyle bazı durakları arasında seferlerin yapılamadığı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşım normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan paylaşımda, yapılamayan seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.