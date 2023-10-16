Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor

Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:05

Güncelleme: 16.10.2023 - 07:25

-Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

#MetroDuyuru #T1

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 16, 2023

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.