Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
-Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 16, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 16, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/QL71Au9OJu
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