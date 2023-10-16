Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
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-Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.


Kabataş tramvay

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