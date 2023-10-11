Kadıköy-Moda tramvayında kaza

İstanbul’da bulunan T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler geçici süre yapılamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:49
Kadıköy-Moda tramvayında kaza
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olan T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle seferler durduruldu.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından seferler yeniden yapılmaya başlandı.


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