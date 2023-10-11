Kadıköy-Moda tramvayında kaza
İstanbul’da bulunan T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler geçici süre yapılamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olan T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle seferler durduruldu.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından seferler yeniden yapılmaya başlandı.
#MetroDuyuru #T3— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 11, 2023
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/ERHnocTN0p
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