Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:55

Güncelleme: 02.11.2024 - 12:07

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu ödülleri ne kadar? 46. İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapalı olacak?

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım 2024'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.

İSTANBUL MARATONU'NDA KAÇ SPORCU YARIŞACAK?

42 kilometre kategorisinde 5 bin 500 ve 15 kilometre kategorisinde 12 bin olmak üzere toplam 17 bin 500 çipli sporcu yarışta yer alacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde ise 23 bin koşucuyla beraber tüm kategorilerde toplamda 40 binin üzerinde sporcu organizasyonda mücadele edecek.

İSTANBUL MARATONU ÖDÜLLERİ NE KADAR?

46. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 50'şer bin lira, ikinciler 40'ar bin lira, üçüncüler de 30'ar bin lira ödülün sahibi olacak.

Ayrıca erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda da 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması halinde de 5’er bin dolar daha prim verilecek. Elitlerde toplam 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak.

İSTANBUL MARATONU'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

46. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan tüm yollar, saat 06.00'dan itibaren ise Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek.