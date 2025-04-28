İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı Fatma Karaaslan (53), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 22 Nisan'da sabah saatlerinde Haseki tramvay durağında meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Karaaslan'a seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve tramvayın altında kalan Karaaslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaaslan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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