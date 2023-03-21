İstanbul'da ulaşıma 'Ramazan' düzenlemesi

İstanbul'da ramazan ayında metro, tramvay ve füniküler seferleri için düzenlemeye gidildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 18:44
İstanbul'da ulaşıma 'Ramazan' düzenlemesi
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Ramazanın başlamasına günler kala İstanbul'da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Sefer saatlerindeki düzenleme Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.

23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
  • M7 Yıldız-Mahmutbey
  • M9 Bahariye-Olimpiyat
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam
  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
  • F1 Taksim-Kabataş
  • F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan

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