Ramazan geldi fiyatlar el yakıyor, esnaf ve yurttaş Cumhuriyet TV'ye konuştu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:10

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:10

Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyatları karşılaştıran bir yurttaş, "Geçen seneye göre her şey %50 zamlı, %100 olanlar bile var. Neyi sorarsanız sorun öyle. Hayat çok pahalı.Geçen sene bir kilo aldığım malzemeyi şu an yarım kilo alıyorum" şeklinde konuştu.

Eşinin yurtdışında çalıştığını söyleyen bir yurttaş, Mısır Çarşısı'ndaki fiyatlara ilişkin, "Gayet normal, herkes hayatından memnun" yorumunu yaptı. Bunun üzerine yurttaşa karşı çıkan eşi, "Eşimin fikirlerine saygı duyuyorum ancak bu fiyatlar normal değil anormal. Her şey pahalı, geçim şartları zor. Türkiye'de yaşamak kolay değil, bence sadece eşim halinden memnun" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Asgari ücret düşünülünce bu fiyatlar gerçekten çok pahalı. Olamaz böyle bir şey. İnsanlar peynir, zeytin, kuruyemiş bile alamıyor, sadece bakıyorlar. Gece uyuyoruz sabah farklı fiyat görüyoruz. Ülkenin dengesi bozuldu. İnsanlar mutsuz. Bu fiyatlara bu ürünleri ancak belli bir kesim alabilir. Peynirin kilosu 200 lira yani... Alt gelirli insanlar var, bebeği olanlar var. Eğer insanlar bebeğine de peynir yediremiyorsa bu ülkede diyecek hiçbir şey yok" sözleriyle gıda fiyatlarının, halk sağlığı açısından tehlikeli boyutlara vardığını vurguladı.

Temel gıda ürünlerindeki artışa dikkat çeken yurttaş, "Fiyatları sormaya gerek yok siz de görüyorsunuz. Rahat rahat peynir, zeytin alamıyoruz. Azar azar alıyoruz" dedi.

Bir yurttaş ise, "Fiyatlar pahalı ama etrafına bak haftaiçi olmasına rağmen çarşı dolu. Her şey çok güzel, dört dörtlük, Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Mısır Çarşısı esnaflarından biri ise şikayet etti, "Eski tat tuz yok. Fiyatlardan dolayı kimse yanaşmıyor. Normalde Ramazan'da üç kilo alan kişi şimdi bir kilo alıyor. Geliyorlar 250 gram alıyorlar. Ben de kazanamıyorum, fiyatlar böyle olmasa ben de kazanacağım müşteri de alıp götürecek evine, yiyecek çoluk çocuğuyla. Görünen köy kılavız ister mi tabi ki pahalı" sözleriyle pahalılığı eleştirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Ramazan'da artışa geçen gıda maddelerine dair yurttaşı uyardı, Ramazan'da satışı artan ürünlerin ilk günlerde şişirileceğine dikkat çeken Palandöken, "Hurma, peyni helvası gibi Ramazan çeşitleri ilk günlerde şişirilir. Bir haftadan sonra fiyatlar eski haline döner. Zaten yurttaşın alım gücü yok, fiyatlar astronomik rakamlara vardı ama alıcı yok. Yurttaş kendini koruyabilmek için çeşitli yerlerde fiyatları incelemeli sonra tercih yapmalı" şeklinde konuştu.

Fahiş fiyatların Ramazan sofralarına yansıyacağını belirten Palandöken, "Ramazan'da oruçlu oldukları için insanlar sofrada her şey olsun ister. Eskiden olsa bir pastırma bir hurma almak için en ucuzunu aramak gerekmezdi, şimdi alabilenler de ucuzuna yöneliyor. Gelenekler de bozuldu. Eskisi gibi çok çeşitli Ramazan sofraları kurup herkesi davet etme kültürü kalmadı" yorumunda bulundu.