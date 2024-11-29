İstanbul'da uyuşturucu alışverişi cinayeti: Kurşun yağdırıp kaçtılar!
Gaziosmapaşa'da Emin Aktaş’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde öldürdükleri kişiyle aralarında uyuşturucu alışverişi nedeniyle alacak verecek meselesi olduğunu söyledikleri öğrenildi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde 24 Kasım Pazar günü saat 03.00 sıralarında bir cinayet işlendi.
Edinilen bilgiye göre; Emin Aktaş (44), silahlı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti; saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, saldırganların 35 plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri belirlendi. Otomobilden inen 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.
KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şüphelilerin kaçtıkları anlar ise, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Fatih’te düzenlenen operasyonda olayda silah kullanan Şerif V.K. (25) ile ona yardım eden Şehmus Y. (37) gözaltına alındı. Şüphelilerden Şerif V.K.’nin daha önceden 3, Şehmus Y.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi.
Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin, Emin Aktaş ile aralarında uyuşturucu alışverişinden doğan bir alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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