İzmir'de toplu cinayet: Araç içerisinde başlarından vurulmuşlar!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 07:54

Güncelleme: 29.11.2024 - 09:32

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde toplu cinayet yaşandı.

İddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki tabancayla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti; A.M. adlı şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B. hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Çeşme'de yaşanan korkunç olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve A.M., kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Burada iki grup, araç içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşarken; B.B. üzerinde bulunan tabancayla Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'yi başlarından vurarak öldürdü. Bu sırada araçtan inerek kaçan A.M.'yi de açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Öte yandan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 gencin cenazesi, polis ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.