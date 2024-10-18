İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:41

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik, Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Kadıköy ilçelerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere yönelik 12 ila 16 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 6’sı yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise İran ve Balkan rotası üzerinden yurda sokulan 181 kilo 100 gram sıvı metamfetamin, 41 kilo 500 gram katı metamfetamin, 282 kilo skunk, 2 hassas terazi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çok sayıda materyaller ile 165 bin 835 lira, 18 bin 874 dolar ve 6 bin 15 avro ele geçirildi.



Toplam 504 kilo 600 gram katı ve sıvı narkotik maddeye el konulurken, 8 şüpheli emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.



Balkan ve İran rotasını kullanan uyuşturucu kartellerinin çalışma metotları da deşifre oldu. Skunk maddelerinin Arnavutluk ve Sırbistan’dan yurda getirildiği anlaşılırken, metamfetaminlerin ise İran’dan içi petrol dolu bidonlarla ülkeye geçirildiği ve İstanbul’un kırsal bölgesinde ayrıştırılarak katı ve sıvı uyuşturucu haline getirildiği öğrenildi.