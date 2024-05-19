İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
İstanbul'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kağıthane ve Beykoz'da yapılan operasyonlarda, 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ve Kağıthane’de uyuşturucu sattığı belirlenen 29 kişi ile uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 kişi olmak üzere toplam 41 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yerleri tespit edilen kişilerin yakalanması için geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde ile 227 sentetik uyuşturucu maddesi, bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 25 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan baskın yapılan adreslerde bulunamayan 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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