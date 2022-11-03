İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da son bir haftada 5 ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 176 kilogram marihuana, 64 kilo 495 gram kokain ile 8 kilo 70 gram metanfetamin ele geçirildi.

DHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde 3 adres ve 3 araca yönelik 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 176 kilogram marihuana, 64 kilo 495 gram kokain, 8 kilo 70 gram metanfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


İstanbul uyuşturucu Operasyon

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