İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Polis 'lağımdan' kokain çıkarttı
Zeytinburnu’nda polis ekiplerini gören bir torbacı, üstündeki kokainleri mazgalın içerisine atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu torbacı yakalanırken, polis sokaktaki lağım mangalının içerisinden eliyle kokainleri topladı. Gözaltına alınan torbacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde; uygulama yapan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı.
Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı.
Bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.
TAM 19 ADET...
Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı. Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.
TORBACI ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI
Polis ekiplerinin gösterdiği gayret cep telefonu kameralarına yansıdı. Ele geçirilenlerle birlikte Emniyet'e götürülen torbacı İsmail Ç. ifadesi alınarak, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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