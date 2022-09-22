Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
İstanbul'da, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen bir kişiye ait depoya yapılan operasyonda saklama kaplarının ahşap kapaklarına zulalanmış 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan bir kişiyi takibe aldı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin Küçükçekmece'de bir işyerini depo olarak kullandığı belirlendi.
Depoya operasyon düzenleyen narkotik polisi, şüphelinin satışa sunmak üzere çok sayıda saklama kabı paketlediğini gördü.
Paketleri açan polis, saklama kaplarının ahşap kapaklarının ağırlığından şüphelendi. Ahşap kapakları kıran polis, kapağın içine zulalanmış afyon sakızını fark etti. Bunun üzerine bütün saklama kaplarının kapaklarını kıran ekipler, toplam 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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