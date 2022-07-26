İstanbul'da 'uyuşturucu' satıcılarına operasyon: 18 şüpheli gözaltında

26 Temmuz 2022 Salı, 09:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Üsküdar Mimarsinan Mahallesi Durbalı Sokak'ta bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Üsküdar merkezli Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde 21 adreste gerçekleşen operasyonda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adreslerde çok miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.