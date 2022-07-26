İstanbul'da 'uyuşturucu' satıcılarına operasyon: 18 şüpheli gözaltında
Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen 21 adrese eş zamanlı giren ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Üsküdar Mimarsinan Mahallesi Durbalı Sokak'ta bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Üsküdar merkezli Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde 21 adreste gerçekleşen operasyonda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adreslerde çok miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.
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