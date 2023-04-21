3 kilo uyuşturucuyla yakalandı, 'Nişanlanacağım, para biriktiriyordum' dedi
Adana’da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum” dediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsündeki şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otoyolda takibe aldıkları otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, Rasim Ö.’nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirdi.
"NİŞANLANACAĞIM, BUNUN İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDUM"
Gözaltına alınan Rasim Ö., Emniyet'teki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum, pişmanım” dedi.
TUTUKLANDI
Rasim Ö., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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