3 kilo uyuşturucuyla yakalandı, 'Nişanlanacağım, para biriktiriyordum' dedi

Yayınlanma: 21.04.2023 - 10:35

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:24

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsündeki şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otoyolda takibe aldıkları otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, Rasim Ö.’nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirdi.

"NİŞANLANACAĞIM, BUNUN İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDUM"

Gözaltına alınan Rasim Ö., Emniyet'teki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum, pişmanım” dedi.

TUTUKLANDI

Rasim Ö., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.