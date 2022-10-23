İstanbul'da vahşet: Eve girdiler, boğazını kesip bileziklerini çaldılar
İstanbul Beyoğlu’nda hırsızlar, girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Daha sonra uyanan kadınla bir süre arbede yaşayan hırsızlar, kadını darbedip boğazını kesti. Kadın hayatını kaybederken zanlılar kayıplara karıştı.
Olay, dün Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan şahıslar daha sonra evde uyuyan Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri gördü.
Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde A. uyandı. Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Saldırganlar, daha sonra Mevlüde A.'nın boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.
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