Cahit Çetin cinayetinde Sedat Peker'le bağlantılı 5 kişiye hapis

14 Ekim 2022 Cuma, 13:55

İstanbul Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde kolunda 'SP' dövmesi bulunan ve sosyal medya hesaplarında Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yaparak, birlikte fotoğraflar paylaşan Cahit Çetin silahlı saldırıda öldürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların Sedat Peker suç örgütüyla bağlantılı olduğu tespiti yapıldı. Cinayet dosyası daha sonra Sedat Peker suç örgütü ana davasından ayrılarak, yargılama yapıldı.

"DÖVÜN YA DA AYAKLARINA SIKIN"

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emre Topaloğlu ile Ozan Batıgün cezaevinden getirilirken, diğer tutuklu sanıklar Yusuf Yağma, Süleyman Onur Kepenekçi ve Burçin Bal SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz sanık Ayhan Sağıroğlu'nun da katıldığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Yağma, "Uğur Köroğlu bana maktulü dövmemizi söyledi. Dövemezsek ayaklarına sıkmamızı istedi. Bu sırada yanımda sanıklardan Yahya vardı. Olay bu şekilde meydana geldi. Diğer sanıkların benimle ortak bir durumları yoktur, sorumlu tutulmalarını istemiyorum" dedi.

"KULLANILMIŞ OLABİLİRİM"

Sanık Burçin Bal savunmasında, "Ben olayda kullanılmış olabilirim ancak, bundan haberim yoktur. Mahkemede incelenen kamera kayıtlarında görüldüğü gibi, maktul vurulduktan sonra ben şaşkınlık ve telaş içerisindeyim. Hala hayatta olan Cahit Çetin'e müdahale etmeye çalıştığım da anlaşılacaktır. Suça iştirak etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski avukatı sanık Ayhan Sağıroğlu ise görevinin gereğini yaptığını, suç konusu eyleme katılmadığını söyleyerek, beraatini istedi.

PEKER'İN ESKİ AVUKATI BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Özkan İşler, Selçuk Köroğlu, Ayhan Sağıroğlu'nun beraatine karar verirken, sanık Yusuf Yağma'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emre Topaloğlu, Süleyman Onur Kepenekçi, Burçin Bal ve Ozan Batıgün hakkında takdiri indirim uygulayarak 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.