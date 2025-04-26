İstanbul'da vahşet! Ümraniye'de bir kişi sokakta başından vurularak öldürüldü
Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin olayın ardından teslim olduğu öğrenildi.
Kan donduran olay, saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüphelinin teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Ümraniye #Cinayet #Cinayet Dosyası
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