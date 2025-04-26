İstanbul'da vahşet! Ümraniye'de bir kişi sokakta başından vurularak öldürüldü

Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin olayın ardından teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul'da vahşet! Ümraniye'de bir kişi sokakta başından vurularak öldürüldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:15

Kan donduran olay, saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüphelinin teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 


Etiketler: #Ümraniye #Cinayet #Cinayet Dosyası

İlgili Haberler

Ümraniye'de kar var gol yok!

Ümraniye'de kar var gol yok!
İçinde 10 yolcu vardı! Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı

İçinde 10 yolcu vardı! Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı
Yakayı ele verdiler! Ümraniye'de 'telefon dolandırıcılığı' yapan sevgililer yakalandı

Yakayı ele verdiler! Ümraniye'de 'telefon dolandırıcılığı' yapan sevgililer yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler