İstanbul’da vale dehşeti! Demir sopalarla darbettiler

27 Kasım 2022 Pazar, 11:25

İstanbul Karaköy’de geçen aylarda meydana gelen olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde bir eğlence mekanına geldi. Arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti. Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi. Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar ardından araçlarına binerek mekandan ayrıldı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bu olayın ardından arkadaş grubu 1 hafta sonra aynı mekana gelerek eğlenmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana gelen valeler, otopark ücreti vermedikleri için kavgalı olduğu grubu kızlara laf attığı iddiasıyla dışarıya çıkarttı.

Arkadaş gurubuyla şahıslar arasında tartışma başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle ellerine demir sopaları geçiren şahıslar, arkadaş grubuna saldırdı. Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden biri, yerde öldüresiye dövüldü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGANLAR SERBEST KALDI

Olayın ardından darbedilen 5 arkadaş, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganlardan ikisini yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapılması sonrasında sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Demir sopalarla müşterilere saldıran şahısların ise eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.